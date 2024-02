Il Lecce si prepara alla sfida con l'Inter: allenamento a porte aperte allo stadio davanti ai tifosi

Nonostante il maltempo circa trecento tifosi del Lecce hanno risposto oggi pomeriggio all'invito del club giallorosso e si sono presentati allo stadio Via del Mare per seguire dal vivo la rifinitura della squadra allenata da mister D'Aversa. Un fatto raro in un calcio professionistico in cui gli allenamenti sono diventati ormai top secret non solo per i tifosi ma anche per gli addetti ai lavori. Il Lecce ha aperto le porte dello stadio alla vigilia di una delle partite più difficili della stagione contro la capolista Inter.

Erano presenti il presidente Saverio Sticchi Damiani, applaudito dai primi tifosi presenti sui gradini della curva, il direttore generale dell' area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Nel mentre la squadra era stata impegnata al centro del campo in una partitella a tema, dalla curva sono partiti cori di incitamento e soprattutto tantissime richieste di maglie da gioco. Applausi per tutti, anche per il tecnico D'Aversa che ha ricambiato.

E' stato il preludio a quanto accadrà domani alle 18 quando Lecce e Inter si affronteranno in un Via del Mare stracolmo di tifosi.