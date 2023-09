Covid, vaccini per i fragili, per gli altri su richiesta: la circolare. E l'influenza arriva prima

I vaccini contro l'ultima variante del Covid sono arrivati alle Regioni che, da qui a 15 giorni, provvederanno a distribuirli sui territori per la somministrazione. Al momento la vaccinazione è fortemente raccomandata per gli over 60, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza e i fragili, cui spetterà una corsia preferenziale. In base, infatti, alla circolare ministeriale saranno vaccinate prima le categorie a rischio - che potranno ricevere il vaccino insieme a quello per l'influenza - e, per tutti gli altri, si procederà in base alle richieste e alla disponibilità di dosi.

L'influenza

Intanto è stato identificato dall'Università di Parma il primo caso di influenza stagionale di tipo A.

Si tratta di un neonato di 4 mesi, ricoverato in clinica pediatrica per febbre e inappetenza con un quadro clinico di bronchite asmatica. Quest'anno sono attesi nel nostro Paese almeno cinque milioni di casi.

Dal Ministero della Salute l'appello a vaccinare i più fragili, anche in considerazione della contemporanea circolazione del Sars-Cov2. Le condizioni generali del piccolo di quattro mesi che ha contratto l'influenza, spiega l'Università, sono nel complesso discreti. Il bimbo ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta progressivamente migliorando. L'identificazione del virus significa che la circolazione dell'influenza è già iniziata, e in anticipo, come attesa sulla base delle segnalazioni provenienti dall'emisfero australe, specifica l'ateneo parmigiano.