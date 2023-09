Febbre del Nilo: come si trasmette, i sintomi e il vaccino (che non c'è). Tutto quello che c'è da sapere

La febbre West Nile (febbre del Nilo) - si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità - è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

La Asl di Lecce ha segnalato, nelle scorse ore, un caso anche in Salento. Sul finire dell'estate, in Puglia, altri casi erano stati segnalati a Barletta.