Compiti per le vacanze, la circolare della preside: «La mente ha bisogno di riposare. Esiste il tempo della scuola e quello della famiglia»

Con il Natale ormai alle porte, è tornata puntuale come sempre l'annosa questione dei compiti delle vacanze. Considerati da sempre un incubo per tutti gli studenti (e a volte anche per i professori), da anni scatenano un acceso dibattito nel mondo della scuola: è giusto o non giusto darli? Tra chi li considera fondamentali e chi invece trascurabili, sono sempre di più le scuole di pensiero e coloro che si schierano da una parte o dall'altra. Tra questi, anche Maria Teresa Furci, dirigente scolastico del Convitto Umberto I di Torino, secondo la quale la mente avrebbe bisogno di riposare, motivo per cui ha suggerito con una circolare di non assegnare i compiti durante le festività.