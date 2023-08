La classifica delle province più sanzionate: a Lecce e Bari i cittadini spendono di più

Infrazioni al Codice della strada e multe, sono i cittadini di Lecce e Bari quelli che, in Puglia, spendono di più: 71 euro pro-capite i leccesi e 49 euro a testa i baresi. I dati emergono dall'analisi svolta da Facile.it e Assicurazione.it. Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli presenti in circolazione è stato possibile calcolare una "spesa pro capite" per provincia.

La classifica delle province

Nel 2022, la “spesa pro capite” per multe più alta è stata quella di Lecce (71 euro). Seguono nella graduatoria regionale i conducenti baresi (49 euro) e quelli brindisini (22 euro).

Ai piedi del podio, a pari merito, Trani e Taranto (21 euro), seguite da Barletta (18 euro) ed Andria (14 euro). Chiude la classifica pugliese Foggia (10 euro).

Gli incassi delle multe per ogni provincia

Guardando al totale degli incassi, Bari, con più di 10,7 milioni di euro, è la provincia che nel 2022 ha ricavato i maggiori proventi dalle sanzioni effettuate. Seguono Lecce (circa 5,7 milioni) e Taranto (2,7 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo Trani (circa 845mila euro) ed Andria (poco meno di 904mila). Nel 2022, l’importo complessivo raccolto nella regione ha superato i 24,3 milioni di euro.

La fotografia presente nell'articolo è stata scattata da Antonio Nardelli.