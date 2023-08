Sosta selvaggia negli stalli destinati ai residenti. Quasi 2mila multe in sette mesi a Lecce. E il Pd chiede maggiore attenzione: «Bisogna adottare misure appropriate per garantire l’utilizzabilità dei parcheggi da parte degli aventi diritto».

Aree di sosta nel centro storico

Aree di sosta nel cuore della città riservate esclusivamente agli abitanti del borgo antico. Posti in più per i residenti (e meno strisce blu per gli altri automobilisti) per fornire a chi vive nel perimetro storico una alternativa valida alla sosta in Ztl. Era questo l’obiettivo fissato dall’amministrazione Salvemini per contrastare il sovraffollamento automobilistico nei parcheggi a ridosso del centro storico. A oggi sono tre le zone individuate dal Comune a uso quasi “esclusivo” di chi risiede intorno all’Ovale. Sono circa 20 posti auto riservati in piazzetta De Sanctis e altrettanti in via Costa e in Corte dei Licci per un totale di poco più di 60 strisce che sono utilizzabili solo dai possessori dei permessi Res. Eppure al momento i benefici per i residenti, che più volte avevano lamentato la carenza di stalli, sono quasi inesistenti. Motivo? I parcheggi – indicati con la colorazione bianca e con apposita segnaletica verticale – risultano spesso occupati da chi non ne ha diritto, costringendo gli abitanti del centro storico a lunghi giri all’interno del perimetro antico alla ricerca di un posto per la propria vettura. A confermarlo sono i dati forniti dal Comando della Polizia Locale. Le infrazioni accertate a carico dei veicoli in sosta nelle aree riservate dal 1° gennaio 2023 al 19 luglio scorso ammontano a 1.911. Nello specifico su via Costa sono state verbalizzate 1.443 multe; in Corte dei Licci (nei pressi di Porta Napoli) 466 verbali mentre 12 in piazzetta de Santis.

Il Pd chiede un intervento: cambiare colore

Un problema non da poco su cui il gruppo del Partito democratico a Palazzo Carafa chiede un intervento. «In questo modo, stante l’alto numero di infrazioni, nei fatti le aree riservate sono sottratte agli aventi diritto – ha sottolineato il capogruppo del Pd Antonio Rotundo in una nota indirizzata al comandante della Polizia Locale Donato Zacheo - che in effetti lamentano le enormi difficoltà a trovare liberi i parcheggi a loro destinati». Il problema era stato sollevato di recente, durante una delle ultime sedute di Consiglio comunale, anche dal consigliere di opposizione Gianmaria Greco: «Per questi parcheggi l’amministrazione ha deciso di utilizzare una colorazione bianca per evidenziare gli stalli – aveva sottolineato in Aula -. Una decisione che induce, quotidianamente, in errore molte persone, soprattutto ignari turisti che in buona fede lasciano le proprie auto. Inoltre questi stalli sono spesso occupati impropriamente da automobilisti che impediscono di fatto al residente di usufruire dello stallo».

In quell’occasione, il comandante Donato Zacheo sottolineò come il Codice della strada preveda l’utilizzo della colorazione bianca (e non gialla utilizzata in altre città) per i posti da destinare a particolari categorie, come i residenti. Un problema su cui anche il sindaco Carlo Salvemini aveva chiesto una maggiore attenzione: «È evidente che i numeri riportati confermano l’esistenza di un difetto di comprensione che se è reiterato nel tempo, vanifica il senso del provvedimento ovvero garantire parcheggi ai residenti nella Ztl per consentire loro una sorta di respiro. Se si ritrovano sempre gli stalli occupati perché c’è un fraintendimento rispetto alla colorazione degli stessi, otteniamo un risultato diverso da quello auspicato. Chiedo di verificare con attenzione perché altrimenti il risultato delle sanzioni sono la conferma che gli stalli destinati a residenti sono occupati da altre autovetture, vanificando il provvedimento che abbiamo assunto».

A distanza di un mese il gruppo del Pd riaccende i riflettori sul problema sollecitando la Municipale a un intervento urgente: «Alla luce della situazione – ha aggiunto Rotundo - ritengo che occorra adottare ogni misura o provvedimento che lei valuterà utile e necessario a rendere effettiva la utilizzabilità dei parcheggi da parte dei residenti della Ztl».