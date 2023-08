Gallipoli, tavolini abusivi nei luoghi della movida: fioccano le multe

Stretta a Gallipoli con un piano di controlli disposti dal Questore della Provincia di Lecce in merito all'ordine pubblico. In campo Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, oltre alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, impiegate di rinforzo al Commissariato, ed alle unità cinofile della Polizia di Stato.

Sequestrati arredi, tavolini e sgabelli a una nota attività commerciale del centro storico, che si ostinava ad occupare abusivamente la strada, nonostante la revoca della concessione di suolo pubblico.

Denunciato l'esercente, accusato anche di aver somministrato alimenti e bevande alla propria clientela, pur essendo abilitato alla sola vendita di prodotti alimentari.

Gli altri controlli

Un ulteriore controllo ha riguardato un rivenditore di panini e bibite che, con negozio mobile occupava il posteggio ad uso commerciale ubicato sul lungomare Galilei, nei pressi dello stadio comunale. Nel corso degli accertamenti, l’esercente è stato sanzionato per aver abusivamente collocato, sulla sede stradale, tavoli sedie e ombrelloni al servizio della clientela.

Beccato anche il proprietario di un'attività commerciale che era solito non emettere scontrino fiscale. Colto in flagranza dai militari in borghese anche un parcheggiatore abusivo che, posizionato abusivamente nei pressi del molo della Madonna del Canneto è stato sanzionato.

Controlli anti droga alla Baia Verde: arrestato un 20enne e denunciato un 21enne, entrambi per spaccio ed entrambi provenienti dalla provincia di Milano.