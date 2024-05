L'Italia divisa in due sul divorzio. Cinquant'anni fa si votava sulla possibilità di "sciogliere" o meno il matrimonio. Era l'Italia degli anni Settanta, con il boom economico alle spalle e davanti a sè - ma non lo sapeva - una delle stagioni più brutte e controverse della storia repubblicana. La legge Fortuna-Baslini (dal nome dei primi due firmatari) era stata approvata nel 1970, ma il 12 e il 13 maggio del 1974 furono chiamati a decidere gli italiani, con un referendum abrogativo. Il quesito era: «Volete che sia abrogata la legge 1º dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"?». In sintesi: chi votava sì non voleva che fosse permesso il divorzio, chi votava no, invece, voleva il contrario. Vinse il no, con quasi il 60% dei consensi e con un'affluenza superiore all'87%.

I risultati in Puglia

Era un'Italia divisa, per alcuni versi persino spaccata. Il centro e la destra, vale a dire la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano, erano per il sì. Dai Liberali ai movimenti extraparlamentari della sinistra - con il Partito Radicale e il Partito Comunista Italiano (per quanto con qualche perplessità sugli sviluppi politici, visto il clima più disteso con la Dc), invece, la spinta per il no. E vinse il no, ma non in Puglia.

E nemmeno in Trentino, Veneto, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. La mappa del voto è quasi sovrapponibile a quella del referendum del 2 giugno '46, tra monarchia e repubblica. Quando al Sud, un po' ovunque, vinse la corona.

E nel 1974, sarà anche per l'influenza cattolica tradizionalmente più forte, vinse il sì all'abrogazione della legge sul divorzio. Secondo la maggioranza dei pugliesi che andarono a votare, il divorzio era sbagliato. Fu la grande sconfitta di Amintore Fanfani, che lasciò intravedere un meccanismo - arrivato sino ai giorni nostri - per cui intestarsi a priori il risultato di un referendum non è sempre una buona idea.

Ad ogni modo, pugliesi contrari al divorzio. Sono passati appena cinquant'anni e oggi i divorzi superano i matrimoni. È quanto avvenuto nel 2022 in Puglia, per la prima volta: 5.464 divorzi, a fronte di 5.379 matrimoni. Mezzo secolo dopo il referendum del '74, il ricorso alla separazione è sempre più frequente, mentre l'altare sembra sempre più lontano (fin troppo spesso per motivi sociali ed economici). In media, tenendo conto ancora del 2022, ogni mille residenti vi sono stati 1,4 divorzi: è un dato tra i più alti d'Italia.

Ma i pugliesi il divorzio, in quell'Italia divisa e con mille problemi ancora da risolvere, non lo volevano. E votarono sì convintamente, soprattutto nel Salento. In provincia di Lecce il sì superò il 60%, trovando la propria roccaforte (basti ricordare il dato bulgaro di Tricase, nel Basso Salento, dove il no si fermò al 74%). Non andò poi diversamente a Bari, Brindisi e Foggia. Il dato pugliese di quel referendum vide il sì al 52,60% e il no al 47,40%. Unica eccezione la provincia di Taranto, dove i favorevoli al mantenimento del divorzio superarono il 54%. "Ma Taranto - spiega, analizzando il fenomeno Giuseppe Stea, storico e scrittore, oltre che dirigente di lungo corso del Pci - ha sempre avuto una grande tradizione democratica, laica e di sinistra. Lo schieramento per il no era largo e vasto. Fece la differenza anche la costituzione di un comitato di cattolici per il no, erano persone organicamente legate alla chiesa, che però presero una posizione diversa. E poi scesero in campo anche gli operai, il Consiglio di fabbrica dell'Italsider si espresse in maniera ufficiale. Ci fu persino una rappresentanza di calciatori del Taranto che dichiarò di votare per il no". Da storico, Stea, tende a unire i puntini di un periodo così complesso da leggere. "Taranto fu la stessa città che subito dopo la guerra elesse la giunta popolare di sinistra". E oggi, cosa resta? "Non molto. Siamo di fronte - spiega Stea dal proprio punto di vista - al rinascere dei tentativi di mettere in discussione le conquiste ottenute, come l'aborto per esempio".

Resta pochissimo, invece, dei costumi di un epoca che sembra distante secoli, nonostante siano passati soltanto cinquant'anni. In quel maggio del '74 - meno caldo di questo - i pugliesi votarono contro la legge sul divorzio. Cinquant'anni dopo, invece, i divorzi superano i matrimoni, proprio nel tacco d'Italia. Dove vinse il sì, che poi voleva dire no, al divorzio.