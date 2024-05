I prezzi di frutta e verdura al dettaglio continuano a mettere in difficoltà il consumatore. Temperature sempre più altalenanti mandano in tilt le produzioni, l’impatto dei cambiamenti climatici sulle colture da campo e sugli alberi si aggrava di anno in anno, con gli agricoltori costretti a intervenire e i costi di produzione lievitati ormai a dismisura. A pagare dazio, poi, sono i compratori finali, che si misurano sempre più con listini pesanti, in parte per le immancabili speculazioni lungo tutta la filiera - dal campo agli scaffali della grande distribuzione -, in parte per effetto del riscaldamento globale che costringe le stesse imprese agricole a spendere più del doppio in elettricità per garantire l’irrigazione, per esempio, o per recuperare i danni di improvvise grandinate e acquazzoni fuori stagione. Ammesso ne esistano ancora.

Il costo dei prodotti agricoli è evidente già al mercato all’ingrosso dove le quotazioni delle ultime settimane si sono attestate su valori medio alti, così come evidenziato dal listino ortofrutta redatto con cadenza settimanale dalla Camera di Commercio di Bari. Il caso più emblematico, a leggere i prezzi dello scorso 30 aprile, è senza dubbio quello delle ciliegie: la produzione per il 2024 si preannuncia di buon livello qualitativo, ma secondo le ultime rilevazioni un chilo ha un costo compreso tra i sette e i dieci euro. Oscilla tra i tre e i cinque euro, ancora, il costo di una cassetta da cinque chilogrammi di scarola. E per un chilo di piselli freschi si può arrivare a pagare anche tre euro, mentre il valore delle fave al kg oscilla tra gli 80 centesimi e un euro. Quadro ancora incerto per l’estate.

«Siamo all’inizio della stagione ortofrutticola – sottolinea Alfonso Cavallo, presidente regionale di Coldiretti – e la situazione climatica sicuramente andrà a incidere. Siamo in una fase alquanto siccitosa, le piogge dello scorso autunno e dell’inverno non sono state sufficienti a garantire una scorta importante e quindi le aziende agricole dovranno intervenire – dice – con attività di irrigazione periodica. E questo non potrà che aumentare i costi di produzione». Il 2023 si classificherà, del resto, come l’anno più caldo mai registrato dopo che la temperatura sulla superficie della terra e degli oceani è risultata addirittura superiore di 1,15 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Proprio le nuove e più estreme condizioni climatiche hanno favorito l’arrivo in Puglia di specie faunistiche esotiche, a partire dai pappagalli verdi, ghiotti di ortaggi e frutta. Il rischio evidente è che, tra accadimenti climatici estremi e situazioni da essi generate, il prodotto a disposizione sia sempre meno e quindi soggetto ad aumentare di costo. Il presidente Cavallo non si sottrae poi alla discussione intorno al costo dell’ortofrutta pugliese. «Il consumatore fa i conti dinanzi al prezzo al supermercato o in negozio ma spesso non è a conoscenza che ogni euro di costo al dettaglio, soltanto 17 centesimi rientrano nelle tasche del produttore agricolo. A fare lievitare i prezzi sono sempre più le speculazioni che moltiplicano il valore iniziale riconosciuto all’azienda agricola. Le spese sempre maggiori che gli agricoltori devono affrontare - chiosa il numero uno di Coldiretti Puglia – fanno sì che diverse colture diventino antieconomiche, con il prodotto che resta a marcire sugli alberi o nei campi».

Sulla stessa lunghezza d’onda del collega Cavallo è Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia. «Il settore ortofrutticolo pugliese che pure mantiene la sua vitalità fa i conti con diverse problematiche legate alla sempre più critica soluzione climatica e a tutte le questioni che da essa derivano. Succede quindi che alcune delle nostre culture di riferimento si caratterizzino ormai per produzione scarsa. Un caso è quello – spiega Lazzaro - dell’uva da tavola che paga un clima siccitoso e troppo caldo, la peronospora che l’anno passato ha impattato in maniera pesante sui vitigni di Puglia. Ma la stessa situazione si verifica anche per ortaggi da campo e frutta. Prodotto scarso e aumento dei costi di produzione incidono in maniera chiara, meno di quanto si pensi però – precisa Lazzaro - sul prezzo finale». Il prodotto ortofrutticolo pugliese è molto ambito e ricercato sul mercato estero, se è vero che l’export è in aumento rispetto agli ultimi anni. «A fare da contraltare c’è la contrazione dei consumi interni, un dato questo che dimostra – la riflessione del presidente regionale di Confagricoltura – come il consumatore abbia modificato il suo stile di vita. L’impoverimento del potere d’acquisto di sicuro incide tanto e così spesso l’unico riferimento del quale si tiene conto è il prezzo degli ortaggi e della frutta». Luca Lazzaro evidenzia però come il costo della spesa è senza dubbio un sinonimo di qualità. «Serve dunque – la conclusione del numero uno di Confagricoltura Puglia – che il consumatore sia educato all’acquisto consapevole. Il prodotto ortofrutticolo italiano, e dunque quello della nostra regione, è il più controllato al mondo, sottoposto com’è a regole stringenti che non sono in vigore in nessun altro Paese. Acquistare bene, magari direttamente dai produttori, è un risultato cui si deve tendere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA