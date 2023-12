Alla fine l’emendamento numero 73, il “sorvegliato speciale” della maratona della commissione fiume che ieri ha dato il via libera alla legge di bilancio, è decaduto: la reintroduzione del trattamento di fine mandato non sarà inserita nemmeno nella discussione del 20 e 21 dicembre, quando il Consiglio regionale tornerà a riunirsi per approvare la manovra finanziaria da 1,2 miliardi della Puglia.

Il Tfm



Al momento del voto, infatti, non era presente il suo unico firmatario, l’assessore all’Agricoltura dei dem Donato Pentassuglia, che fino all’ultimo aveva voluto portare avanti la battaglia di principio sul bonus in favore dei consiglieri regionali, abolito dal 2013, contro cui si erano espressi i sindacati, Confindustria, associazioni di categoria, il Pd e M5s.

I lavori invece si sono protratti fino a tarda sera, con vari colpi di scena, interruzioni e riunioni, ma alla fine il risultato è stato portato a casa: mercoledì e giovedì l’ Aula potrà riunirsi per votare il Bilancio di previsione. Alle 18, dopo una maratona iniziata in mattinata nelle varie commissioni e poi sfociata nella prima, c'era stata una spaccatura nella maggioranza di centrosinistra, sfociata nella richiesta del consigliere Saverio Tammacco (del gruppo Per) di rinviare i lavori, approvata da 5 consiglieri su 9.

I lavori