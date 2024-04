Non solo l’aumento dell’Irpef, compreso tra 52 euro a 1.006 euro a seconda delle fasce di reddito, con cui i leccesi con redditi superi a 28mila euro dovranno fare i conti almeno sino al 2029. Ma tariffe al rialzo anche per la mensa e il trasporto scolastico, i servizi cimiteriali e gli impianti sportivi. Rette che in alcuni casi potrebbero aumentare già da settembre. L’amministrazione comunale di Lecce guidata da Carlo Salvemini si prepara a portare in Consiglio per l’approvazione definitiva il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale studiato per il recupero del disavanzo economico.

I dettagli

I dettagli della rimodulazione, resa possibile dal Patto con il Governo che il Comune ha sottoscritto nel dicembre 2022, sono tornati sotto i riflettori della commissione Bilancio a Palazzo Carafa nella mattinata di ieri. Ed entro la fine del mese il documento economico arriverà in Consiglio per l’approvazione definitiva, con un pacchetto di rimodulazioni al rialzo di alcune tariffe.

Il conto complessivo

Un conto complessivo annuale da 226mila euro, utile a ripianare un buco nei conti che nel 2019 superava i 104 milioni di euro, che si articola su più fronti. A partire dalla riduzione della spesa nell’erogazione dei servizi dove il Comune punta su diverse azioni. Tra queste c’è il progetto del nuovo servizio di igiene urbana e il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici, il cui costo complessivo ammonta a 120mila euro: due attività che oggi sono affidate tramite appalto e che il Comune vorrebbe trasformare in concessione. Inoltre già da quest’anno si procederà all’introduzione del servizio di notifica digitale per i tributi locali e le multe. Un passaggio tecnico che consentirà un azzeramento della spesa prevista per il servizio. Ma per i prossimi anni ll’obiettivo è anche quello di portare avanti un percorso di riduzione per i fitti passavi delle sedi comunali: a oggi i trasferimenti degli uffici Lavori pubblici, Tributi e Urbanistica hanno prodotto un risparmio complessivo di 190mila euro. Sin qui le economi di spesa. Dunque, il capitolo multe. Nel Piano di riequilibrio l’amministrazione e ha indicato maggiori entrate per violazione del Codice della strada grazie al potenziamento delle telecamere nella zona a traffico limitato (con i 6 varchi in entrata e in uscita) e alla messa in sicurezza della Tangenziale est con l’installazione degli autovelox, previsto entro la fine di quest’anno. Secondo una prima stima, queste misure garantiranno introiti per circa un milione di euro l’anno.Ma nel documento pluriennale è stata inserita anche la voce sulle previsioni rispetto alle entrate per l’erogazione di servizi a domanda individuale. A partire dall’aumento della copertura dei costi del servizio mensa scolastica – oggi al 60% – con la tariffa piena di 5,13 euro al giorno (al momento la tariffa massima è di 3.90 euro) per gli utenti con Isee maggiore ai 25mila euro o non residenti. Tariffa che dovrebbe essere rimodulata al rialzo già a partire dal nuovo anno scolastico 2024/2025 e che a regime dovrebbe produrre un aumento delle entrate da ticket per circa 100mila euro.

Il trasporto scolastico

Saranno, poi, rimodulate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, che oggi pesa sulle casse comunali per una spesa di 720mila euro a fronte di entrate complessive, tra famiglie e contributi statali e regionali, di 59mila euro: saranno approvate nuove soglie di esenzione parziale per le famiglie con Isee superiore a 7.500 euro e azioni per l’aumento dell’utenza con nuovi percorsi dei bus. Prevista anche una rimodulazione più stringente della concessione gratuita dei teatri cittadini: già a partire da quest’anno potrebbe essere eliminata dal regolamento che risale al 2018, infatti, la possibilità per le scuole di organizzare manifestazioni al prezzo agevolato del 50%. Aggiornamento delle tariffe previsto, infine, anche per i servizi cimiteriali (l’ultimo regolamento risale al 2001), con l’obiettivo, però, di tenere basso il costo delle inumazioni. Saranno ritoccate al rialzo in misura del 50% già dal prossimo settembre, infine, anche le tariffe per gli impianti sportivi.Dunque aumenti. «Ma non c’è nessuna stangata. Abbiamo circa 226mila euro all’anno di aumento dei proventi dei servizi a domanda individuale. Procediamo ad adeguare tariffe che in alcuni casi risalgono a 23 anni fa e che non sono assolutamente allineate con i tempi» aveva fatto sapere nei mesi scorsi Salvemini.