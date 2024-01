A Natale la sosta in città è costata cara a chi si è dimenticato di acquistare il grattino: 1.664 multe in 10 giorni per parcheggio non pagato. È questo il bilancio di “Natale in Bus”, i provvedimenti adottati da Comune e Sgm per limitare i disagi alla circolazione cittadina durante le settimane di festa. In vigore dall’8 dicembre al 7 gennaio, il piano prevedeva oltre alle navette dai parcheggi di interscambio e la gratuità del trasporto pubblico nei giorni festivi, anche la sosta a pagamento in tutto il territorio urbano - con l’esclusione degli stalli dell’Ospedale Vito Fazzi e dei parcheggi di interscambio del Foro Boario e di Torre del Parco - anche le domeniche e i festivi, giornate in cui solitamente a Lecce le strisce blu sono gratuite.

APPROFONDIMENTI IL CASO Salento, autovelox non omologato sulla Lecce-Gallipoli: tre multe annullate

Il provvedimento

Un provvedimento adottato da Palazzo Carafa per scoraggiare l’utilizzo dell’automobile privata, favorire la rotazione degli stalli a ridosso del centro, e incentivare l’utilizzo dei servizi di mobilità alternativi come navette e bus gratuiti, ma che – di fatto – ha tratto in inganno numerosi automobilisti “distratti”. Nonostante gli annunci, la comunicazione social e la segnaletica sui cartelli, non sono stati pochi infatti i leccesi e i turisti che arrivando nel cuore della città con la propria vettura non hanno provveduto ad acquistare il ticket della sosta - da 1,50, 1,30, 1,10 euro o 0,60 centesimi a seconda delle zone in cui si parcheggia – o semplicemente si sono dimenticati di rinnovare il grattino e così di ritorno dalla passeggiata tra le vie del barocco hanno trovato sul tergicristallo la multa da pagare. Il bilancio più “amaro” è proprio quello dei giorni clou a ridosso delle festività natalizie. Il 24 dicembre le multe elevate dagli ausiliari Sgm sono state 176, a Natale 113 mentre di Santo Stefano le notifiche sono arrivate a quota 198. Dicembre si è chiuso con 115 multe la vigilia di Capodanno. Il primo gennaio sono stati elevati 176 verbali mentre il giorno dell’Epifania gli automobilisti sono stati più disciplinati: solo 23 multe. Il piano traffico si è chiuso domenica scorsa quando a essere “pizzicati” sono stati 146 leccesi al volante. Totale: 947 verbali di cui 881 senza grattino e 66 per tagliando scaduto.

Le notifiche precedenti

A questi si aggiungono le notifiche, già anticipate, nei primi giorni di festa. Il giorno dell’Immacolata sono stati 278 i verbali elevati alle auto in sosta sprovviste di tagliandino o con il ticket scaduto. Domenica 10, invece, le multe sono state “solo” 119 mentre domenica 17 dicembre le notifiche sono arrivate a quota 320. Totale: 1.664 in 10 giorni. Un numero poco più alto rispetto allo scorso anno: 1.383 multe suddivise, però, in 8 giorni festivi. Una disattenzione che si paga. Chi viene trovato a sostare sulle strisce blu senza il tagliando incorre in una sanzione di circa 30 euro, mentre chi supera l’orario del periodo di sosta acquistato è costretto a pagare una multa da 18 euro. Oltre al tagliando domenicale, durante il periodo natalizio il Comune ha previsto la gratuità dei bus nei giorni festivi e l’attivazione ogni giorno, a partire dal pomeriggio, delle navette gratuite dalle aree di interscambio. Una comodità utilizzata da numerosi leccesi. In tanti, infatti, sono arrivati in via Trinchese o in piazza Mazzini con i mezzi pubblici senza dover pagare il biglietto. Nello specifico sono stati 127.228 i cittadini che sono saliti sui mezzi del trasporto pubblico. Di questi, 25.919 passeggeri sono saliti gratis sul bus, in quanto utilizzatori o delle linee “rossa” e “verde” dai parcheggi di interscambio (13.827 passeggeri) o dei mezzi ordinari nei giorni festivi (altri 12.092).