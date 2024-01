Regione, approvato il bilancio di previsione 2024-26. Confermato il finanziamento per il Bifest

Approvato oggi dalla giunta regionale della Puglia il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026" che contiene, tra le altre cose, il prospetto delle previsioni di entrata; il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio; il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati.

Approvato anche il "Bilancio finanziario gestionale 2024-2026" comprendente i prospetti con cui sono individuati i capitoli all'interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio 2024-2026; i prospetti con cui sono assegnati alle strutture regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei capitoli di entrata e di spesa.

Confermato finanziamento per il Bifest

La Regione Puglia ha confermato oggi, tra le altre cose, il finanziamento per il "Bifest - Bari International Film & TV Festival" tra le rassegne cinematografiche regionali più rilevanti nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network. «La Regione Puglia - dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano - riconosce nel sostegno al Cinema una valenza strategica sul piano culturale, sociale ed economico. In linea con gli anni passati, per il 2024 assicuriamo al Bifest sotto la direzione artistica di Felice Laudadio una copertura finanziaria di un milione di euro, garantendone quindi la continuità.

Il Bifest, all'interno della rete regionale dei festival, è uno degli eventi più attrattivi dal punto di vista turistico per Bari e la Puglia, e a questo fattore abbiamo dato particolare importanza. Guardando al futuro, la Giunta intende valutare l'acquisizione dei marchi in capo alla proprietà pubblica e avviare una riflessione circa il futuro del Bifest in coerenza con i nuovi indirizzi della programmazione europea e regionale 2021-2027, che vedono nel welfare culturale, nella sostenibilità e nell'innovazione gli assi portanti di eventi culturali come questo».

«Proprio l'inquadramento nell'ambito del turismo è uno degli aspetti fondamentali dell'edizione 2024 del Bifest - dichiara l'assessore al Turismo Gianfranco Lopane - il Festival del cinema rappresenta un fattore di attrazione verso il nostro territorio e il fatto che si svolga fuori stagione è un valore aggiunto. L'investimento in cultura genera economia, attrae turisti, ci aiuta a promuovere l'immagine della regione oltre i nostri confini ed il Cinema è una delle leve più potenti e creative di cui disponiamo, un settore nel quale continuiamo a credere e dare il nostro sostegno».