Sarà un’edizione del Fuori Bif&st molto ricca quella del 2023, che segue la sperimentazione che ha avuto luogo lo scorso anno. Rispetto al 2022 sono quasi raddoppiati sia gli eventi previsti da programma e circa 70 le attività commerciali e gli operatori culturali che hanno risposto alle due diverse call pubblicate dal Comune di Bari che hanno deciso di investire in questo festival parallelo al festival del cinema barese che ha come obiettivo animare i luoghi della città prima e dopo le proiezioni cinematografiche, con grandi e piccoli eventi dedicati alla settima arte.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Bif&st, ecco tutto il programma: a Bari artisti e anteprime internazionali BARI Turismo, in primavera "fioriscono" anche i visitatori: tra Bifest e Pasqua, è trend da sold-out

Tra coloro che hanno aderito ci sono anche cinque sale cinematografiche di quartiere: AncheCinema, Esedra, Il Piccolo, Splendore e la sala multimediale che si trova presso la parrocchia Maria Santissima Del Rosario di Bari.

Il programma prevede anche quest’anno un “Cantiere-Evento” in collaborazione con la “Fondazione Gianfranco Dioguardi”. Due gli appuntamenti previsti che avranno come protagonista il cantiere di restauro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari. Saranno oltre 150 le attività previste in questa edizione del fuori Bif&st, che vedono coinvolti tutti e cinque i municipi, per un festival che diventa davvero diffuso su tutto il territorio cittadino. Si va dalle proiezioni di film e corti nelle sale cinematografiche coinvolte, ai diversi tipo di eventi legati alle diverse attività coinvolte e alla loro tipicità. Per cui si avranno, ad esempio, menù a tema cinema proposti tra gli altri da “Il Polpettificio”, “Gola caffè bistrot” e “98Orto Osteria Contemporanea”, agli aperitivi a tema che sarà possibile gustare dal “Caffè Portineria” o da “Macadam 120”.

Le rassegne



L’AncheCinema ospiterà anche la rassegna “Multichannel, scambi tra arti visive e cinema”, evento a cura di Marilena Di Tursi, Antonella Marino, Maria Vinella e organizzato dal dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte e dal dipartimento di Arti Visive dell’Accademia delle Belle Arti, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo. «La rassegna – si legge - suddivisa nelle due sezioni Ri-Media e Film Direction, vuole approfondire alcuni temi di questo articolato “crossover”, attraverso una selezione ragionata e aggiornata di alcune tra le più interessanti ricerche filmiche emerse sullo scacchiere dell’arte internazionale».

Molte le attività che predisporranno le proprie vetrine a tema cinema, come la libreria “Liberrima”, “Prinz Zaum” o “Madre Natura”. Tra le mostre che sarà possibile ammirare, possiamo citare “Come Lazzaro Felice”, esposizione di pittura di Bice Perrini ispirata al film “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher, in proiezione al Bif&st 2023, che sarà possibile ammirare da “Coloribo”.



O la mostra d’arte di Niko Skolp e del collettivo Wallness Club da Barproject Academy e “Inside the body” mostra personale di Anna Bracco che si terrà al “Museo Nuova Era”. “Cattive produzioni”, società di produzione cinematografica che si occupa di produzione audiovisivi, organizzazione eventi e servizi per il cinema, realizzerà invece un podcast in quattro puntate con gli ospiti della kermesse e non solo. Obiettivo «parlare di cinema e Puglia, esplorando le connessioni della settima arte con la città di Bari, il territorio circostante e amplificando i molteplici messaggi e significati che il festival già di per sé lancia con le sue iniziative».

Il podcast sarà registrato interamente in una casa sul mare, in via Venezia, a due passi dai luoghi del festival e «attori, attrici, registe, registi, produttori e addetti ai lavori, saranno coinvolti in chiacchierate, giochi, scherzi in un clima festoso e leggero». Mentre il festival inizia il 24 marzo dal teatro Kursaal, il Fuori Bif&st si aprirà domani, 23 marzo, a partire dalle 10 del mattino, quando avrà il via la rassegna cinematografica dedicata alle scuole organizzata da Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) Puglia e Basilicata. Il programma completo del Fuori Bif&st 2023 è disponibile nel volume cartaceo del programma del Bif&st, ma sarà soprattutto visionabile online sulla pagina Facebook dedicata in quanto verrà continuamente aggiornato con eventuali aggiunte o modifiche degli eventi.