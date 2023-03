Elodie premiata ​come attrice rivelazione al Bif&st non scorda la sua Puglia: «Amo questa terra»

Elodie ha ricevuto dal Bif&st il premio "Silvana Mangano" come attrice rivelazione per la sua interpretazione nel film "Ti mangio il cuore", diretto dal regista pugliese Pippo Mezzapesa. In un teatro Petruzzelli gremito, la cantante-attrice ha detto: «Sono emozionata e non me lo aspettaveo. È incredibile, la vita ti regala grandi sorprese».