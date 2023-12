Michele Emiliano ad Atreju: «Giusto partecipare alla festa di Fratelli d'Italia». Scherza con Giorgia Meloni: «Ma io sono un vecchio comunista»

«Innanzitutto grazie dell'invito. Voglio ribadire che non mi sono mai perso neanche una delle vostre feste, né quelle locali né nazionali, ogni volta che mi avete invitato. Io sono qui perché provo a portarvi via dei voti. Lo faccio in maniera sportiva, come voi fate con noi e quindi mi sembra sempre opportuno partecipare alle feste di altre forze politiche. Lo voglio dire senza polemiche, incoraggiando la mia parte politica a non avere timore delle cose che non conosce, perchè una delle cose che dobbiamo cambiare, nel Pd, è la paura di andare incontro a tutto ciò che non conosciamo bene o che non ci fa da comfort zone». Michele Emiliano, governatore di Puglia, è intervenuto oggi sul palco di Atreju alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Qualche battuta, l'invito a Elly Schlein a "uscire dalla comfort zone" e poi il racconto dei vecchi incontri con FdI.

L'aneddoto

«Ricordo di quando eravate una forza politica dal 2-3% e Giorgia Meloni veniva a Bari e mi chiedeva di partecipare ai suoi eventi, non senza polemiche.

Come quella volta che andai e avevo in mano una maglietta di Azione giovani e mi avevano già iscritto a FdI. Ma io sono un vecchio comunista e non mi posso iscrivere a FdI», ha concluso tra gli applausi della platea.