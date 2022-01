Assegno unico per i figli rivoluzione per le famiglie: a chi spetta e cosa cambia

Dal primo gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo assegno unico per i figli, che vale dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni. Già oltre 110mila domande presentate nelle prime 48 ore dell'anno per la misura che interessa 11 milioni di bambini e ragazzi. L'assegno verrà accreditato a partire da marzo, ma le richieste sono già partite dal primo gennaio.

Le novità

Qual è la novità rispetto agli anni precedenti? Da quest'anno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati