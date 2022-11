Bandi e aiuti per tutti: crisi e spinta a crescere Il piano da 1,4 milioni

Un milione e 400mila euro per le micro, piccole e medie imprese del Salento. A tanto ammonta lo stanziamento complessivo dei cinque bandi pubblicati nel corso del 2022 dalla Camera di Commercio di Lecce guidata dal presidente Mario Vadrucci al fine di sostenere, incentivare e agevolare lo sviluppo delle aziende del territorio. Dall'internazionalizzazione all'innovazione digitale e green, passando per la formazione e il turismo, l'industria culturale e il sostegno economico indispensabile a fronteggiare i costi energetici che da mesi ormai rischiano di mettere in crisi i cicli produttivi: le opportunità garantite al tessuto produttivo della provincia sono molteplici.

Ed è proprio a partire dal fronte del caro-bollette che l'ente camerale salentino ha inteso mettere a disposizione delle imprese una somma pari a mezzo milione di euro. Il bando che punta a rappresentare un valido strumento di supporto per coprire e ammortizzare - in parte o in toto - i costi delle utenze non domestiche intestate alle imprese della provincia di Lecce. Attraverso specifici voucher ristoro gli imprenditori che hanno aderito all'iniziativa della Camera di Commercio al di là della potenza consumata vedranno accreditarsi una cifra variabile tra i 600 euro e sino 3mila euro. A condizione che le spese siano state sostenute dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Per quanto riguarda l'innovazione digitale e green, invece, c'è tempo fino alle 17 del 23 dicembre prossimo per presentare istanza utile a ottenere un voucher che potrà essere utilizzato per implementare lo sviluppo della capacità di collaborazione tra micro, piccole e medie imprese con soggetti altamente qualificati nel campo delle tecnologie 4.0. E ciò attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented. In questo caso, il finanziamento messo a disposizione della Camera di Commercio di Lecce ammonta a 400mila euro, con le agevolazioni accordate alle aziende che non potranno sforare il tetto delle 5mila euro.

E in un Salento ancora indietro sul doppio fronte della formazione e dell'occupazione, l'ente camerale si è impegnato a incentivare pratiche idonee alla formazione di figure professionali mediante lo svolgimento di tirocini extracurriculari. Questi ultimi (della durata di almeno 3 mesi) si affiancheranno ad altre opportunità quali, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato della durata di almeno 5 mesi o assunzioni a tempo indeterminato con l'obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l'inserimento di nuovi strumenti e competenze legate allo smart working, innanzitutto. Ma anche alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'introduzione di processi di e-commerce e nuove figure per l'innovazione quali export manager e green manager. Finanziamento totale di 91.500 euro per il bando in scadenza il 23 dicembre 2022.



E ancora, internazionalizzazione sotto i riflettori. Un gap da colmare per il sud Italia e il Salento ancora indietro nelle classifiche di settore. In questa direzione obiettivo della Camera di Commercio è quello di concedere alle imprese la possibilità di colmare il divario, rafforzando la presenza sui mercati internazionali. Dall'ente guidato da Vadrucci, dunque, via libera a 145mila euro in contributi per il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, per la realizzazione di attività di protezione del marchio dell'impresa all'estero e per la promozione e la partecipazione delle aziende a meeting e fiere fuori dal territorio nazionale. Anche in questo caso, il bando - aperto lo scorso 21 novembre, - scadrà alle 17 del 23 dicembre prossimo.

Ultima, ma non meno importante, l'opportunità garantita attraverso l'avviso pubblico che passa attraverso il supporto alle aziende sul fronte del turismo e dell'industria culturale. Sfruttando le potenzialità garantite dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale e grazie ai 260mila euro messi sul piatto, le imprese avranno la possibilità di migliorare la fruizione delle esperienze turistiche e del patrimonio culturale attraverso il digitale. Nel dettaglio, utilizzando i big data si potranno migliorare la comunicazione e il marketing. Faro puntato anche sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio energetico. «Abbiamo seminato innovazione e cultura d'impresa, offerto servizi e opportunità per far crescere le aziende in un contesto che ha subìto cambiamenti velocissimi e impensabili ha posto l'accento sul sostegno al territorio il presidente Vadrucci . In queste trasformazioni la Camera di Commercio di Lecce è stata sempre proattiva, conformandosi in modo naturale come la casa delle imprese».

