Impianti per energia da fonti rinnovabili, arrivano gli aiuti per le imprese in Puglia

Arrivano aiuti per le imprese di Puglia. L'obiettivo è quello di raggiungere l'autonomia energetica grazie a realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le linee di indirizzo

Più energia pulita autoprodotta, più economia circolare e maggiore intensità di aiuto per le piccole e medie imprese. È il contenuto delle misure messe in campo dalla Regione Puglia per raggiungere l'obiettivo dell'autonomia energetica delle imprese. Così la Giunta regionale pugliese ha deciso di modificare gli aiuti per rispondere al fabbisogno delle aziende, messe in ginocchio dai costi sempre più insostenibili dell'energia. Si tratta di un pacchetto di nuove linee di indirizzo reso necessario dalla crisi energetica determinata dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina e dalla lunga congiuntura economica negativa, legata alla pandemia prima e alla guerra poi. Con il nuovo bando le imprese avranno la possibilità di presentare un programma di investimenti che dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile. Sarà possibile installare all'interno dell'azienda impianti eolici, solari, macchine frigorifere a fonte geotermica e impianti di produzione di energia termica o elettrica a biomasse.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà Caro prezzi, tagli sulle bollette di luce e gas dal 1 aprile SALENTO Caro-carburante, controlli della Finanza nei distributori: 19... L'EMERGENZA Caro-materie prime, edilizia al collasso. Ance: «Stop forzato... REGIONE Caro bollette, la sfida della Regione: sostegno a comunità... VIDEO Caro-prezzi, la viceministra Teresa Bellanova: «Dal governo una...

Caro prezzi, tagli sulle bollette di luce e gas dal 1 aprile

Il presidente Emiliano

«Le modifiche agli avvisi approvate dalla giunta regionale - ha dichiarato a margine il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - sono strettamente legate alla situazione che stiamo vivendo. La Puglia produce da tutte le fonti di energia, rinnovabili e non, il 64,5% di energia in più rispetto alla quantità richiesta dalle sue necessità, siamo i primi per energia eolica e fotovoltaica tant'è che il 34% della nostra energia proviene da fonti rinnovabili. Eppure nel contesto difficilissimo nel quale stiamo vivendo occorre un ulteriore passo avanti. È necessario che le imprese e in particolare quelle energivore, che sono in enormi difficoltà per l'aumento dei prezzi, diventino autosufficienti».