La burrasca abbatte la torre di Roca: foto choc sui social. Poi la scoperta: è una bufala

Ultimo aggiornamento: 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dramma per chi ama quella zona e conosce Roca, nel Salento : una foto della torre, che troneggia sulla piccola marina di Melendugno e testimonia la storia di questo luogo, crollata sotto le sferzate del vento che, da giorni, stringe il Salento in una morsa gelida.Lo scatto ha lasciato attoniti gli amanti della costa salentina e gli archeologi, salvo poi scoprire che la torre - per fortuna - ha retto anche stavolta alle intemperie e alla scarsa cura riservatele per decenni.