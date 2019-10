Tuffi e tintarella al mare d'ottobre: il meteo impazzito cancella l'autunno nel Salento

Mentre il meteo promette ancora diverse giornate di caldo quasi estivo - con la temperatura massima che resterà fissa sui 25-26 gradi Celsius - non sono pochi i salentini e i turisti, in vacanza nella provincia di Lecce, che si concedono in queste ore un bagno al mare o una tintarella.

L'estate che non finisce mai: spiagge salentine prese d'assalto a metà ottobre

La costa adriatica, da Roca - con la celebre grotta della Poesia finalmente libera dalla ressa - a Torre Sant'Andrea, le marine di Melendugno sono state prese d'assalto dagli amanti del grande blu. Giornate ancora lunghe (il cambio d'orario è previsto per domani notte) e un clima decisamente in contrasto con la stagione consegnano questo “regalo” al Tacco d'Italia, se così si può dire, confermando quanto incisivi ed evidenti siano ormai gli effetti del riscaldamento globale.

