Un medico “tutor” e visite straordinarie contro le liste d’attesa

Liste d’attesa: arriva il medico tutor. Cambiamento dietro l’angolo nella gestione dei tempi di attesa pre-visita specialistica e o esame diagnostico. Cosa cambia nella Asl di Lecce? Semplice, quando l’operatore del Cup non potrà fissare un appuntamento in linea con i tempi di attesa del codice di priorità indicato dal medico nella ricetta, l’utente non sarà abbandonato al suo destino, ma sarà preso in carico da un medico che si occuperà di lui facendo eseguire l’esame nei tempi previsti. Un miracolo? Niente affatto. È il risultato di un nuovo modello organizzativo a cui sta lavorando la direzione generale dell’azienda sanitaria salentina e già la settimana prossima dovrebbe esserci il primo atto concreto con l’individuazione dei medici tutor e delle due strutture in cui sarà garantito il rispetto dei tempi per tutte le prestazioni erogate.La proposta è di Ottavio Narracci, direttore generale della Asl di Lecce, che da dg della Asl Bat ha già sperimentato e messo in atto il totale rispetto dei tempi di erogazione in una struttura aziendale, mentre il medico tutor è una novità pensata per il Salento ed è stata accolta con molto favore dal direttore sanitario, Antonio Sanguedolce, e dal direttore amministrativo, Antonio Pastore. Alla Cittadella della salute di Lecce, dove ha sede il Poliambulatorio del capoluogo salentino, e al Presidio Territoriale di Assistenza (Pta) di Maglie, spetterà il compito di dare risposta piena alle richieste che arriveranno dai Cup.I medici tutor saranno individuati all’interno di questi centri con una mission che farà sentire la Asl “amica” dell’utente. Novità importanti, dunque, che da una parte serviranno a dare risposte certe su un tema, quello delle liste d’attesa, spesso balzato agli onori della cronaca per i tempi lenti a cui è costretto chi ha bisogno di fare una visita specialistica o un esame strumentale, ma segnano anche un movimento culturale di altro segno nel rapporto tra utente e azienda sanitaria che non vede più il primo passivamente succube degli ingrannaggi complessi del secondo.