Si rende irreperibile nel tragitto dal carcere ai domiciliari e sparisce per un mese: arrestato per evasione

Il tribunale gli aveva concesso i domiciliari, ma lui si era reso irreperibile nel tragitto dal carcere all'abitazione in cui sarebbe dovuto rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria, facendo perdere ogni sua traccia per un mese. I carabinieri di Ugento, però, nei giorni lo hanno individuato e arrestato.

Protagonista della vicenda è un 42enne di Taurisano, noto alle forze dell'ordine.

L'ultimo in ordine di tempo è quello che, nel mese di maggio dello scorso anno, lo ha visto finire agli arresti per stalking, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di arma: avrebbe raggiunto l'abitazione della ex moglie e, armato di un fucile a canne mozze, avrebbe esploso due colpi, il primo contro l'auto in uso al figlio, il secondo verso una finestra al primo piano dell'appartamento in cui la ex moglie viveva con i figli. Dopo aver colpito la facciata dell'immobile, era scappato facendo perdere le proprie tracce, per poi essere rintracciato e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Taurisano.

Dal carcere ai domiciliari

In seguito a quell'episodio, l'uomo era finito in carcere. Il giudice, poi, gli aveva concesso i domiciliari, che il 42enne aveva trascorso in un'abitazione di Depressa, frazione di Tricase, fino a quando le forze dell'ordine non lo avevano riaccompagnato nuovamente a Borgo San Nicola con l'accusa di evasione, per essersi allontanato da casa senza permesso. Nella prima metà del mese di giugno di quest'anno, poi, l'uomo aveva ottenuto nuovamente i domiciliari. Ma, una volta lasciato il carcere, si era reso irreperibile. A fermarlo, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri di Ugento, agli ordini del luogotenente Alessandro Borgia. Nel corso di un controllo, i militari lo hanno identificato e subito arrestato, non solo con l'accusa di evasione, ma anche in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Lecce per una condanna a due anni per ricettazione e violazione delle norme sulla detenzione di armi.