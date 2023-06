Evade i domiciliari, scatta l'allarme grazie al braccialetto elettronico: nei guai l'uomo che investì e uccise la figlia con l'auto

Voleva farsi installare la linea fissa telefonica e così, in barba al braccialetto elettronico e agli arresti domiciliari, è uscito di casa e si è recato in un negozio di telefonia. Protagonista della vicenza è l’87enne Vincenzo Formica che il 2 giugno scorso, secondo le accuse, ha volontariamente investito e ucciso la figlia Mariangela di 54 anni in contrada Tavarello.

Naturalmente appena ha messo piede fuori di casa ecco scattare l’allarme proprio dovuto al braccialetto. Così sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Monopoli che hanno denunciato l’87enne a cui il magistrato aveva concesso, appunto, i domiciliari, L’anziano si è giustificato dicendo di come ormai sia solo in casa e pertanto non c’era nessuno che avrebbe potuto fargli la commissione. Le sue uscite, però, non sono passate inosservate ai vicini alcuni dei quali hanno anche chiamato i carabinieri indignati dal comportamento dell’uomo.