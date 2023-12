Molestie alla ex dopo la fine della relazione: braccialetto elettronico per un 30enne

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico: i carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama, al termine di rapide indagini di polizia giudiziaria coordinate dal pool antiviolenza della Procura della Repubblica di Lecce, hanno eseguito un ordine nei confronti di un uomo di 30 anni, originario del brindisino.

Molestie anche via social

L’uomo, non accettando la fine della relazione, avrebbe ripetutamente molestato e minacciato la donna per mesi attraverso telefonate, sms, messaggi social e anche un’applicazione di messaggistica in forma anonima, controllandone verosimilmente la posizione attraverso la geo-localizzazione del telefono con l’intento di vietare eventuali relazioni con altri uomini.

La donna si è quindi rivolta ai Carabinieri della locale Stazione denunciando i fatti.

In pochi giorni, i militari e la Procura della Repubblica di Lecce hanno ricostruito dettagliatamente tutte le eventuali condotte vessatorie dell’ex fidanzato. Il provvedimento prescrive, altresì, di non potersi avvicinare a una distanza inferiore ai 500 metri alla persona offesa. L’attività dei Carabinieri di San Pietro in Lama è la prima applicazione, nella Provincia di Lecce, della nuova normativa in tema di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica che prevede la dotazione del telefono di emergenza per la presunta vittima, collegato con la centrale operativa della forza di Polizia.