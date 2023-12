Incendia l'auto d'epoca di un anziano: filmato dalle telecamere, 33enne arrestato

Chiede dei soldi a un anziano e, di fronte al rifiuto, gli incendi a l'auto d'epoca. Rintracciato dai poliziotti, un 33enne di Lecce è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Tutto è accaduto ieri: intorno alle 13:30 gli agenti sono intervenuti a Lecce per l'incendio di un'auto che era parcheggiata nel cortile interno di un'abitazione. Giunti all'imbocco della via segnalata, dove erano già presenti i Vigili del Fuoco, i poliziotti hanno notato un uomo vestito di nero con un cappellino di lana provenire proprio dal luogo dell'incendio con passo svelto che alla vista della volante cambiava repentinamente direzione tornando indietro.

In tasca un accendino

Insospettiti, lo hanno fermato per un controllo notando tracce di fuliggine sulle mani.

L'uomo emanava un forte odore di bruciato, per questo è stato sottoposto a perquisizione personale che permetteva di rinvenire un accendino nella tasca dei pantaloni.

Nel frattempo, raggiunta l'abitazione in cui si era sviluppato l’incendio, il proprietario 86enne riferiva che qualche ora prima aveva udito dei rumori provenire dall'esterno dell'abitazione ed affacciandosi alla finestra aveva notato un uomo vestito di nero con un cappellino di lana che cercava di forzare il cancelletto d’ingresso, non riuscendoci l'aveva scavalcato, cercando poi di forzare la grata posta a protezione di una delle finestre. A questo punto il proprietario di casa aveva aperto una delle finestre che dà sul cortile per chiedere cosa cercasse, ed il giovane aveva chiesto dei soldi. Al rifiuto oppostogli dell'anziano era andato via. Dopo un po' l'auto d'epoca era stata bruciata.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione hanno confermato che era stato proprio il 33enne ad appiccare il fuoco. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.