La lite per la richiesta di denaro poi l'aggressione: anziana ferita con le forbici. Grave in ospedale. Indagini sul nipote

Anziana ferita a colpi di forbici nel Barese, indagini su nipote. Sarebbero gravi le condizioni della donna poco più che 80enne, ricoverata nella notte al “Bonomo” di Andria con diverse ferite d’arma da taglio. All’alba di sabato 23 dicembre, l’anziana sarebbe stata colpita da diversi fendenti inferti, secondo le prime ricostruzioni, dal nipote al termine di una lite, nella casa dove i due abitano a Canosa di Puglia.

La lite e poi il ferimento



Stando a quanto si apprende, alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una richiesta di denaro dell’uomo che, quando non ha ottenuto ciò che voleva, avrebbe colpito più volte la donna con un paio di forbici e provocato un’emorragia anche piuttosto grave. La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Andria, dov’è attualmente ricoverata nella terapia intensiva del reparto di chirurgia d’urgenza.

Le condizioni sarebbero gravi, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore è invece stato fermato dalla Polizia e condotto presso il Commissariato di Canosa di Puglia per valutare la sua posizione.