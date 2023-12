Perseguitava il vicino per incomprensioni condominiali: arrestato un 74enne

I carabinieri di Laterza (in provincia di Taranto) hanno arrestato in flagranza differita un 74enne che, per contrasti condominiali, ha compiuto atti persecutori nei confronti di un vicino di casa. È stata la denuncia-querela della vittima, dopo l'ultima aggressione subita il 12 dicembre scorso, documentata anche da riprese video, a portare all'intervento dei militari. L'anziano è stato sottoposto agli arresti domiciliari.