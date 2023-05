Evade dai domiciliari e chiede ai carabinieri di essere portato in carcere. Motivo? Troppe liti con i genitori in casa

Evade dai domiciliari per chiedere ai carabinieri di essere portato in carcere stufo dei litigi con i genitori. La storia arriva da Taranto e non è romanzata. Sono gli stessi militari a riferirlo: la scorsa notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del posto, poiché presunto responsabile del reato di evasione.

Cosa è successo

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel centro città, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, nel transitare una via del centro avrebbero riconosciuto il giovane, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, fuori dalla sua residenza.

Dai primi accertamenti, sarebbe emerso che il 30enne, dopo un acceso diverbio con i genitori, si sarebbe allontanato senza alcun permesso dalla sua abitazione, per poi lui stesso richiedere ai carabinieri di essere portato in carcere, in modo tale da non trascorrere ulteriore tempo con i propri familiari. L'uomo, salva fatta la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Taranto.

In questo caso, desiderio esaudito.