Incidente, si ferma per cambiare la ruota ma viene travolto sulla statale: morto un 60enne

Una tragica fataltà. Si era fermato per cambiare la ruota della propria auto ed è stato travolto. Così è morto Antonio Orlando, 60enne originario di Casarano, in provincia di Lecce. L'incidente mortale è avvenuto stamattina lungo la Variante Aurelia in direzione sud, nemmeno un chilometro dopo l’uscita di Donoratico frazione del comune italiano di Castagneto Carducci, nella provincia di Livorno, in Toscana.

I parenti del sessantenne hanno assistito alla terribile scena mentre l'altro automobilista si è subito fermato cercando di fornire i primi soccorsi. Sul posto, immediato l'arrivo del 118 ma non c'è stato nulla da fare.