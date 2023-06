Viola i domiciliari e ruba in una farmacia. Bloccato dalla Polizia mentre fugge con il bottino di 4.000 euro

Ha violato gli arresti domiciliari per rubare in una farmacia del rione Tamburi di Taranto. Durante la fuga con un bottino di 4.000 euro, però, è stato intercettato dagli agenti della Polizia. Gl agenti della squadra Volante, la scorsa notte, hanno arrestato un tarantino di 38 anni, con le contestazioni di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. L'intervento della Polizia è scattato dopo la segnalazione arrivata alla centrale nel cuore della notte relativa al furto in farmacia.

L'intervento

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno notato l'uomo che usciva furtivamente dal portone adiacente alla farmacia con addosso uno zaino monospalla nero, dal cui taschino fuoriusciva la punta di un cacciavite.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti che, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

Il furto

Il 38enne era in possesso, oltre che del cacciavite, anche di uno scalpello di metallo, di una torcia elettrica e della somma di quasi 4mila euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Nel sopralluogo all'interno della farmacia, si è constatata la forzatura di un registratore di cassa ed il tentativo di apertura di un secondo registratore. Il ladro sarebbe entrato nella farmacia dopo aver forzato una finestra al primo piano dello stabile. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era ristretto ai domiciliari. Dopo le formalità di rito il tarantino è stato condotto in carcere.