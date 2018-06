Pedane e tavolini all'aperto: ma era tutto su demanio pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedie, tavolini e pedane già montate per accogliere i clienti nella bella stagione. Peccato che il tutto insistesse sul demanio marino e fosse primo di autorizzazione. Sette persone sono state denunciate per illecita occupazione di circa 450 metri quadrati di pubblico demanio marittimo a Ugento: i militari della Guardia Costiera hanno effettuato una operazione di polizia marittima a tutela della proprietà demaniale nel Comune di Ugento che ha riguardato i titolari di alcuni esercizi commerciali che, privi di alcuna autorizzazione, avevano occupato ampie porzioni di demanio marittimo mediante la posa di tavoli e sedie asserviti alle retrostanti attività commerciali o, in due casi, mediante la realizzazione di due pedane in legno su cui erano stati posizionati ulteriori tavolini e sedie.Su conforme avviso dell’Autorità Giudiziaria circa 300 metri quadrati occupati mediante tavolini e sedie sono stati immediatamente sgomberati dai responsabili mentre per le pedane in legno che occupavano una superficie complessiva di circa 120 metri quadrati è stato effettuato il sequestro senza facoltà d’uso.