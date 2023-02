Nasce il comitato “No al forno crematorio a Ugento”. Il gruppo, formato da cittadini e associazioni, protesta contro l’inserimento di Ugento nell’elenco dei tre Comuni individuati dalla Provincia di Lecce per la costruzione degli impianti di cremazione. Dopo aver eseguito una ricognizione sul fabbisogno di impianti di cremazione, Palazzo dei Celestini ha stabilito che tre strutture possano essere sufficienti a coprire le richieste, ormai sempre più numerose.

APPROFONDIMENTI GLI IMPIANTI Salento, via libera ai forni crematori: saranno a Lecce, Caprarica di Lecce e Ugento IL CASO Bare con resti umani dei cimiteri scoperte in un capannone: per risparmiare sulla cremazione COPERTINO Tempio crematorio, spunta un nuovo progetto a Copertino LA PROTESTA A Botrugno striscioni contro il forno crematorio LA PROTESTA A Botrugno striscioni contro il forno crematorio IL PROGETTO DISCUSSO Sì alle cremazioni, Botrugno approva il “tempio”: sarà il primo dopo Bari

Il progetto: un impianto al servizio del sud Salento

L’impianto di Ugento dovrebbe servire a soddisfare le esigenze del Sud Salento. Gli altri Comuni inseriti nell’elenco sono Lecce e Caprarica. Diversi i criteri localizzativi approvati: il forno crematorio dovrà trovarsi in una posizione ben collegata ai paesi dell’area di riferimento, all’interno del cimitero comunale e in un’area non gravata da emissioni di altre attività di rilievo. Nel progetto di ampliamento del cimitero di Ugento, i cui lavori sono stati in parte già eseguiti, è stata prevista un’area proprio per la realizzazione dell’impianto. Il fronte del “no” si oppone al progetto ponendo alla base della protesta diverse motivazioni: «Il forno crematorio inquina l’aria che respiriamo, è troppo vicino al centro abitato, non porta alcun vantaggio ai vivi e non è sviluppo per il nostro bel paese». Il Comitato ritiene che l’opera «non serva a Ugento, dove il cimitero è stato appena ampliato e, pertanto, è una struttura di cui si può tranquillamente fare a meno. La salute viene prima di tutto».

Proteste anche a Caprarica di Lecce

Stesse obiezioni anche a Caprarica di Lecce con un comitato spontaneo dice “no” alla realizzazione di un forno crematorio nel cimitero. Ed è anche partita anche una raccolta firme, in cui si esprime il dissenso.