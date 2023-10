Lecce, Sticchi Damiani sui fondi per i Giochi del Mediterraneo: «Abbiamo un nostro progetto, preoccupato dal Comitato monco». Video

In un lungo video il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato, per la prima volta, relativamente alla vicenda dei fondi dei Giochi del Mediterraneo di Taranto esprimendo tutta la sua preoccupazione relativa alla conclusione dell'iter che potrebbero portare nelle casse del Comune di Lecce 11,3 milioni di euro da utilizzare per dei lavori di ammodernamento del Via del Mare.

«In questi giorni abbiamo appreso dagli organi di stampa, che il comitato organizzatore, ha visto le dimissioni, prima del Presidente del Coni e da qualche giorno quelle del Ministro dello Sport.

Questo è un tema che ci porta ad essere preoccupati, perché in questo momento il comitato organizzativo è monco. Non sappiamo con quali possibilità di funzionamento e quali poteri. Rispetto alla comunicazione delle cifre, dei famosi 11,3 milioni circolata in questi giorni, sono cifre che vanno viste con realismo, rispetto a un comitato che oggi vede queste dimissioni così significative. Per essere corretti, verso i nostri tifosi, l’importo che, in qualche modo è stato ufficiosamente comunicato, oggi non gode di alcuna certezza. Ove dovesse esistere questo importo, l’U.S. Lecce, negli scorsi mesi si era già dotata di un proprio studio di fattibilità, che ha messo a disposizione del Comune di Lecce e che è in possesso del Commissario, che mira a non farci trovare impreparati. Laddove dovesse esserci questo importo, la società ha commissionato uno studio di fattibilità preliminare, con quelle che sono le opere minime che potrebbero essere realizzate con questo importo. Siamo pronti a fornire tutta l’assistenza, che l’U.S. Lecce, pur come soggetto privato, attraverso l’attività di affiancamento delle istituzioni, con propri professionisti. Proprio per scongiurare il pericolo, che nel caso in cui dovessero arrivare queste risorse, manchi qualcosa da parte del club che ancora una volta è sempre vigile per rendere lo stadio sempre più confortevole per i nostri tifosi».