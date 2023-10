Giochi del Mediterraneo: quasi pronti i gruppi operativi per ogni disciplina

In collaborazione con le federazioni sportive si stanno formando i gruppi operativi per ogni disciplina sportiva protagonista dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che saranno integrati nei prossimi due anni in occasione delle numerose manifestazioni per preparare l'evento internazionale. La struttura dei gruppi di lavoro, già testata grazie a precedenti esperienze da parte del Coni, è stata illustrata nell'incontro che si è tenuto ieri al Palamazzola di Taranto a cui hanno partecipato il direttore, Elio Sannicandro, e altri rappresentanti del Comitato organizzatore e i rappresentanti regionali e provinciali delle 27 federazioni sportive già incluse nel programma dei XX Giochi del Mediterraneo.

L'organizzazione

Ora le federazioni territoriali, d'intesa con i vertici nazionali, dovranno individuare le varie figure tra i propri tesserati: figure che diverranno parte integrante dell'Area sportiva del Comitato organizzatore da cui scaturiscono tutte le esigenze per l'impiantistica, la logistica, il cerimoniale, la sicurezza e tutti gli altri aspetti connessi, come ha spiegato il direttore Sannicandro, aggiornando i rappresentanti federali anche sulla situazione organizzativa generale. «Il Comitato Taranto 2026 - è detto in una nota - continua dunque nel suo lavoro organizzativo, proseguendo in simbiosi anche con le Federazione sportive, che sono, come è noto, parte integrante del Coni e del sistema sportivo italiano, ponendo le basi anche sotto il profilo dell'eredità che lascerà la grande manifestazione sportiva internazionale: un lascito costituito non solo dagli impianti ma anche dalle persone, consolidandone il bagaglio di competenze e di capacità organizzativa ad alti livelli»