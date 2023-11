Giochi del Mediterraneo, costituito il nuovo comitato. C'è la firma

Giochi del Mediterraneo, costituito il nuovo comitato per Taranto 2026. L'atto costitutivo e lo Statuto sono stati firmati questa mattina da parte dei membri fondatori, il CONI e la Città di Taranto. Il Governo ha ribadito il proprio impegno per garantire il successo dei Giochi di Taranto 2026, prima con l’ulteriore stanziamento di risorse finanziarie contenuto nel disegno di legge di bilancio ed oggi promuovendo il rafforzamento degli assetti organizzativi attraverso la costituzione del nuovo Comitato Organizzatore.

Fitto e Abodi



«Il Governo crede nei Giochi di Taranto 2026 - hanno dichiarato i Ministri Fitto e Abodi - e dopo aver stanziato nuove risorse ha promosso i nuovi assetti organizzativi formalizzati oggi, che consentono di superare tutti gli ostacoli che, nei mesi scorsi, sembravano compromettere la tempestiva organizzazione di un evento fondamentale per Taranto e il Mezzogiorno».

«La nuova governance - hanno concluso i Ministri Fitto e Abodi - include tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’organizzazione dei Giochi e riflette le diverse responsabilità connesse ai rispettivi impegni finanziari, con un ruolo centrale del Governo e l’obiettivo di procedere in tempi celeri alla realizzazione di tutte le opere necessarie all’organizzazione di un evento sportivo di rilievo internazionale che evidenzia il ruolo dell’Italia per la stabilità del Mediterraneo».