Il rimpasto dei ruoli in giunta a Surbo voluto dal sindaco Ronny Trio per placare le fibrillazioni politiche delle scorse settimane, ha portato al cambio di vicesindaco, con la nomina di Pierluigi Bianco al posto di Martina Gentile. Una decisione che di fatto “declassa” ad assessore con delega a sport e lavori pubblici la Gentile (che perde anche l’incarico al patrimonio), che dopo averne preso atto ha voluto esternare la propria delusione con un post social rivolto alla comunità locale.

La delusione dell'assessore Gentile

«Non è bastato il tributo di consenso che mi avete reso due anni fa. Non sono bastati il lavoro e la presenza costanti sul territorio. Ho servito la mia città - ha scritto - con orgoglio e spirito di servizio. Un gesto dimostrativo quello del primo cittadino, che cerca di piegare l’esercizio dello spirito critico, forse rappresentato da un’astensione su una delibera di giunta, ampiamente motivata, con un atto punitivo ai danni della prima degli eletti. Ne prendo atto. Voglio solo dirvi che, con coerenza e rispetto per il mandato che voi, miei concittadini, mi avete conferito continuerò a dar prova del mio impegno, nel rispetto del programma elettorale che avete scelto. Ai cittadini, alla città di Surbo e alle sue legittime aspirazioni, solo a loro, continuerò a essere fedele, responsabilmente».

Il nuovo vicesindaco

Intanto, oltre al ruolo rivisto per Gentile, la nuova composizione della giunta nominata ieri dal sindaco Trio, vede Bianco vicesindaco con delega alla cultura ed alle politiche giovanili, Maria Antonietta Pareo, assessore delegata alla pubblica istruzione ed ai servizi sociali, Adelmo Carlà, assessore con delega alla polizia locale, ai servizi cimiteriali, al verde e decoro urbano e Vittorio Solero, assessore delegato all’urbanistica e al patrimonio.

La rotazione degli incarichi

«Nessuno stravolgimento ma una necessaria rotazione degli incarichi – ha spiegato il primo cittadino – per dare un nuovo assetto alla squadra di Governo. Dopo due anni di attività, in cui ho conosciuto le peculiarità e la predisposizione al lavoro in determinati ambiti degli assessori, l’intenzione ora è di ripartire con entusiasmo e maggiore voglia di fare». Poco spazio quindi alle polemiche. «Comprendo lo stato d’animo e la delusione di Gentile, che ritengo persona valida e sono certo darà ancora il suo contributo all’amministrazione comunale per il bene di Surbo. Il ruolo di vicesindaco è cambiato solo per un normale turnover nei ruoli. Anche se con Gentile – ha ammesso Trio – ci sono stati dei confronti accesi su alcuni argomenti, nulla di quanto deciso è per ripicca personale. Altre deleghe infatti sono state eliminate per casi di sovrapposizione tra consiglieri, questo al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa». In particolare, il nuovo assetto politico, ricomprende alcuni incarichi anche ai consiglieri: Angela Neri delegata alle pari opportunità, contenzioso e ai rapporti con Giorgilorio e le periferie, Giovanni Carlino con delega alle attività commerciali e artigianali, Marco Martella delegato a innovazione tecnologica, affari generali e servizi informatici e Mauro Riezzo, incaricato alle attività di animazione territoriale ed eventi.

