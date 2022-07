Ecco la prima Giunta di Domi Ciliberti. Tre assessori uomini, due donne,

Ecco la prima Giunta di Domi Ciliberti a Castellana Grotte. Tre assessori uomini, due donne, un'età media di 37 anni e mezzo.

Le deleghe

Il neo sindaco ha trattenuto per sé le deleghe a Turismo, Cultura, Manutenzione, Personale e Patrimonio. Fabio Caputo, il candidato più suffragato con oltre 500 voti ed eletto con Fare & Innovare Democratici, ha ricevuto le deleghe a Lavori pubblici, Sport, Politiche giovanili, Eventi e Rapporti con i Comuni. Il secondo assessore in quota a Fare & Innovare Democratici è Davide Sportelli. Per lui deleghe a Bilancio, Tributi, Servizi sociali, Welfare, Politiche abitative, Contenzioso, Centro storico. Per la lista Con Domi, l'assessore di riferimento è Simone Gentile: si occuperà di Attività produttive, Area mercatale, Agricoltura, Assetto area cimiteriale, Trasporti e Mobilità, Politiche comunitarie. Rispetto a quanto emerso nei giorni precedenti, il nome nuovo è quello della geologa Elsa Stanisci, espressione di Puglia popolare, che sarà anche vicesindaco. Le sue deleghe riguardano Urbanistica, Pianificazione ed assetto del territorio, Innovazione tecnologica, Digitalizzazione della pubblica amministrazione. Miriam Lamontanara, nome indicato da Uniti si vince per Castellana, infine, sarà assessore ad Ambiente, Sviluppo, Recupero e decoro delle periferie, Impianti sportivi, Edilizia scolastica.

Le deleghe ai consiglieri



Un'altra novità riguarda tutti gli altri consiglieri eletti: per ognuno di loro, Ciliberti ha previsto una delega consiliare. Presidente del Consiglio comunale sarà Maurizio Pace, primo eletto con la lista Castellana civica e colui che ha iniziato a braccetto con Ciliberti l'avventura di questa rassegna elettorale, rinunciando alle primarie. Ora restano da assegnare i ruoli per le municipalizzate: rispettivamente un presidente, un vice presidente ed un consigliere a testa per la Multiservizi e le Grotte. Ciliberti ha voluto annunciare la Giunta in pompa magna lunedì sera, nel corso del comizio di ringraziamento tenutosi in Piazza Garibaldi. Il neo sindaco ha parlato così della sua Giunta: «Abbiamo fatto tutto in tempi brevissimi- ha spiegato- perché Castellana è una città che ha fame di interventi. Abbiamo una Giunta con una media estremamente giovane, con elementi che hanno tanta voglia di cominciare a lavorare ma, nello stesso tempo, competenti. In realtà, i nomi erano pronti già da venerdì, ma ho voluto attendere lunedì sera per condividerli con la città. Prossimi step? La Giunta si riunisce già in queste ore, mentre, per quanto concerne il Consiglio comunale, sarà la Prefettura ad indicare la prima data utile: da quello che filtra, dovrebbe tenersi a fine luglio».