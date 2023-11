Salento, spaccatta nella notte al negozio Acqua e Sapone: malviventi scappano a mani vuote

Spaccata nella notte a Tricase: in frantumi la porta del negozio ma scappano a mani vuote. I malviventi hanno agito ancora un volta al buio della notte e durante un forte temporale che si è abbattutto nella zona: questa volta hanno preso di mira il negozio di prodotti per igiene della persona e della casa Acqua e Sapone.

I malviventi intorno alle 2 della notte hanno fatto irruzione, dopo aver mandato in frantumi la porta di ingresso, nel negozio situato nella zona mercato in via Aldo Moro angolo Imperatore Adriano. L'ennesimo raid (dopo la rapina di alcuni giorni fa a poche decine di metri), non ha portato però il bottino sperato, perché i malviventi non hanno trovato denaro contante nelle casse.