Dopo 66 anni lo storico negozio di abbigliamento “Costa” abbassa le saracinesche: «Chiudo per stanchezza, ma c'è il Gibò»

Chiude Costa, uno dei negozi storici della città di Casarano. Entro la metà del mese di marzo la saracinesca dell’immobile di via Bonifacio IX sarà abbassata definitivamente e non verrà più rialzata. Il tempo di terminare la vendita di liquidazione in atto da alcune settimane. Così ha deciso Gigi Costa, 82 anni, il commerciante che, insieme ai fratelli, per decenni ha gestito uno dei negozi di abbigliamento più famosi non solo di Casarano e dintorni, ma dell’intera provincia di Lecce.