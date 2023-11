Rapina al ristorante: via col bottino di 2mila euro

Rapina a mano armata alla periferia di Copertino nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Vittima la proprietaria di un ristorante della zona, rapinata dell’incasso della serata. Circa 2mila euro il bottino.

Cosa è successo

Secondo quanto raccontato dalla donna, due rapinatori sarebbero entrati in azione poco dopo le 2 di notte. Dopo aver atteso la chiusura dell’attività di ristorazione i malviventi avrebbero seguito la proprietaria verso la sua abitazione, e poi improvvisamente sarebbero sbucati dall’ombra, col viso travisato da passamontagna e armati di pistola, e si sarebbero fatti consegnare l’incasso. Un’azione rapida, compiuta a tarda ora e al riparo da possibili testimoni. Toni decisi e poche parole urlate in un italiano sufficiente a far comprendere le loro intenzioni, all’indirizzo della donna che intimorita dalle minacce e dalle armi puntate contro non ha opposto resistenza e consegnato il denaro. Bottino in pugno i rapinatori sono fuggiti via a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce.

La donna ha chiamato i carabinieri

Alla donna, superato il grande spavento, non è rimasto altro che chiamare i carabinieri della locale Tenenza per denunciare i fatti.

Ai militari guidati dal tenente Domenica Margiotta, coadiuvati dai colleghi del comando provinciale di Lecce, il compito di condurre le indagini per cercare di far luce sugli autori della rapina. Elementi utili per l’attività investigativa potrebbero arrivare dalla visione dei fotogrammi catturati da alcune videocamere di sorveglianza poste nella zona. Poche ore prima, sempre in Salento, un’altra rapina era stata messa a segno all’interno di un negozio di surgelati a Tricase. Nel pieno dei festeggiamenti di halloween, due rapinatori con il volto mascherato dopo aver intimorito la commessa sono riusciti a portare via circa mille euro dalla cassa del locale commerciale di via Aldo Moro.