Tricase, rapina al supermercato: malviventi scappano con l'incasso. Bottino da mille euro

Rapina lampo al supermercato: preso di mira il negozio di surgelati Igood in via Aldo Moro nella zona mercato di Tricase. E' accaduto intorno alle 19.30 quando due malviventi incappucciati, uno faceva da palo all'sterno del supermercato , senza armi hanno fatto irruzione nel negozio di surgelati. Sono riusciti a rubare il registratore di cassa con all'interno l'incasso della giornata, circa mille euro e poi sono scappati. Sul posto i carabinieri di Tricase.

E' per la terza rapina a in pochi mesi nella zona, prima era stato preso di mira il cinema Moderno poi in una piccola salumeria nel rione Caprarica.