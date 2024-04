Anziano ucciso durante la rapina a Castrì: chiesti tre ergastoli e 27 anni di reclusione

Ergastolo per tre imputati e 27 anni per un quarto. E' il conto presentato dall'accusa al termine del processo per la morte di Donato Montinaro, il pensionato 76enne vittima di una violenta rapina, a Castrì, il 10 giugno 2022. Nell'aula bunker del carcere di Borgo San Nicola, c'è stata la requisitoria del pubblico ministero Erika Masetti.



Il carcere a vita, con isolamento diurno per uno o due anni, è stato invocato per Angela Martella (avvocato Silvio Verri), Patrizia Piccinni (avvocato David Alemanno) ed Emanuele Forte (difeso da Marco Maria Costantino). Per Antonio Esposito (difeso da Luca Puce), che aveva mostrato pentimento in aula, chiedendo perdono per quanto accaduto in una lettera, la pena più bassa. I quattro sono di Salve, Alessano e Corsano. Rispondono di concorso in omicidio volontario, aggravato dall'aver agito in più persone riunione, di aver posto la vittima in stato di incapacità ad agire, di aver commesso il fatto in una dimora privata e ai danni di un ultrasessantacinquenne.

Il processo è in corso dinanzi alla Corte d'Assise (presidente Pietro Baffa).