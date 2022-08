Ultimo saluto ad Anna Rita: chiesa gremita per i funerali dell'attrice di Ciceri e Tria

Ultimo saluto ad Anna Rita: due Comuni in lacrime per l'attrice di Ciceri e Tria. Tante lacrime ai funerali dell'artista e due paesi uniti nel dolore, Martano e Castrì di Lecce, per la prematura dipartita di Anna Rita Luceri, 48enne cantante ed attrice.

Martano è il paese che le ha dato i natali e l’ha vista crescere. Castrì, invece, era la comunità in cui ha vissuto da quando si è sposata con Maurilio Gigante ed ha dato alla luce due figli: Giovanni di vent’anni e Gabriele di sedici.

APPROFONDIMENTI LECCE Lutto nel mondo dello spettacolo: muore Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria LECCE Ultimo saluto ad Anna Rita, il Salento dice addio all'attrice di Ciceri e Tria

Una patologia incurabile ha messo fine ai suoi giorni nel giro di poco più di una settimana. La chiesa parrocchiale di San Vito dove si è svolta la cerimonia funebre si è rivelata subito inadatta ad ospitare la partecipazione di tanta gente. Anna Rita era persona molto nota, in provincia ed in Italia. Quella che si definisce un’artista a tutto tondo. «Un’artista d’istinto a trecentosessanta gradi», come la definisce chi la conosceva bene. Faceva parte del trio comico,”Ciceri e Tria”, che aveva fondato con le sue due amiche di sempre, Carla Calò e Francesca Sanna. Formazione che ha fatto ridere tutta Italia con la sua sperimentata gag sulle “tre donne che pregano”. Un trio che si è imposto sulla scena nazionale grazie alla partecipazione alla nota trasmissione televisiva, “Zelig” (negli anni dal 2007 al 2012) ma anche alla Rai con “Quelli che il calcio”, per finire con Maria De Filippi, nella trasmissione,”Tu si che vales”.

Il parroco, don Luigi Maggio, nella sua omelia, cerca di consolare famigliari ed amici. «Il suo è un viaggio verso l’eternità - ha detto - Ma Anna Rita vive e vivrà sempre nel cuore di tutti».