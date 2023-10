Assalto armato al supermercato Eurospin, donna colta da malore

Seconda rapina ai danni di un supermercato a Brindisi in meno di 24 ore. Nel mirino questa sera, poco dopo le ore 19, il supermercato Eurospin nel centro commerciale Brin Park.

Il colpo

Un uomo a volto coperto e armato di pistola semiautomatica è entrato nel punto vendita seminando il panico. Dopo aver arraffatto i soldi di una delle casse presenti all'interno del supermercato è scappato a piedi dirigendosi verso le case popolari che si trovano nel quartiere Sant'Elia. Una delle clienti che in quel momento erano in fila alla cassa è stata colta da malore. Sul posto immediatamente è giunta una ambulanza del 118 insieme alle volanti della polizia. indagini sono in corso per scovare l'autore del colpo.