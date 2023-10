Bandito solitario armato di pistola rapina supermercato: via col bottino

Allarme rapine in città a danno dei supermercati. Questa sera, poco prima dell'orario di chiusura, il terzo assalto in appena cinque giorni ha visto nuovamente in azione un bandito solitario che con il volto coperto e armato di pistola si è presentato alle casse del supermercato “Penny Market” di piazza Raffaello, al quartiere Sant'Elia di Brindisi, portandosi dietro l'intero cassetto con all'interno il denaro, ancora da quantificare. Sotto tiro, ancora una volta, la stessa area commerciale dove sabato scorso, a poca distanza dal “Penny”, è stata commessa un'altra rapina: la seconda in ordine di tempo e a danno dell'Eurospin presente all'interno del centro commerciale “Brin Park”.

Tanta la paura quando, intorno alle 20 e in presenza di alcuni clienti, il malvivente ha fatto la sua comparsa davanti a una delle casse agitando in aria la pistola e con una busta di plastica che molto probabilmente doveva servire per infilarci il bottino.

Poi un ripensamento, ha lasciato la busta (ora al vaglio degli esperti della Scientifica) per scappare a gambe levate con il cassetto del denaro verso il parcheggio del supermercato, prima di far perdere le tracce verso le case popolari che si trovano nei dintorni. Un modus operandi già visto altre volte ultimamente, sul quale stanno ora lavorando gli uomini della Squadra mobile. Potrebbe infatti trattarsi di un caso seriale. Ancora una volta, dopo la prima rapina consumata venerdì scorso presso il supermercato “Dok” di via Sant'Angelo, saranno importanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di estrapolare dati significativi e arrivare presto al bandito solitario o a più malviventi che hanno fatto ripiombare la città (in assalti così vicini) ai tempi prima del Covid.