Furto al centro commerciale: ladri via con abiti sportivi e scarpe

Ladri in azione questa notte, intorno alle 4.30, presso il centro commerciale Brin Park, nelle vicinanze del quartiere Sant'Elia a Brindisi, dove una spaccata ha permesso a una banda di fare incetta di indumenti a danno del negozio “Cisalfa”, un brand specializzato nella vendita di abiti sportivi.

Su quanto accaduto indaga ora la Squadra mobile di Brindisi.

A quante pare, la merce - in via di quantificazione - sarebbe stata caricata a bordo di un'auto che in pochi minuti avrebbe poi fatto perdere le tracce lungo le strade periferiche della città.

I dettagli

Un modus operandi già visto tante altra volte, dove l'azione viene culminata con l'utilizzo di mazze ferrate che hanno permesso di abbattere una delle vetrate del negozio che si affacciano lungo il parcheggio principale.

Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, ma non si esclude che il veicolo utilizzato possa essere di provenienza furtiva, forse una Fiat Punto.

Non si esclude che sia lo stesso che mezz'ora dopo è stato notato sul luogo di un'altra un'altra spaccata, avvenuta presso il Terminal marittimo di Costa Morena dove sul caso sta lavorando la Polizia di frontiera.