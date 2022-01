Tricase, la zona industriale trasformata in una discarica a cielo aperto: ingombranti e rifiuti lasciati in strada

Non c'è pace per le campagne del Salento scambiate come vere e proprie discariche a cielo aperto. E' accaduto nuovamente a Tricase, nella zona industriale. A dispetto di divieti, multe e fototrappole, c'è chi se ne frega, eppure il centro di raccolta per la differenziata è a due passi da chi "scarica" per strada illecitamente.

Nella zona industriale di Tricase, Miggiano e Specchia insomma la fotografia è sempre la stessa. Facendo un giro nella zona di sviluppo industriale dei 3 comuni del Capo di Leuca, si notano i cumuli di rifiuti ammassati ai bordi della vegetazione. Sono bene in evidenza due salotti, residui di lavori edili, scarti di ogni genere e sacchi neri dell'immondizia che contengono rifiuti urbani.

A ben guardare le ultime discariche all'aperto, si direbbe che le otto fotocamere ad oggi installate sul territorio di Tricase, impiegate proprio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, e le multe elevate dalla Polizia locale a qualche furbetto beccato mentre "cestinava " all'aperto spazzatura, non sono sufficienti per dare la giusta punizione a chi non ha senso civico.

