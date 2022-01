Rifiuti abbandonati in strada: cittadino beccato e multato. E dovrà anche pulire la discarica abusiva

Prosegue la lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti. A Conversano, la Polizia locale ha scoperto e bloccato, in flagranza di reato, un uomo intento a conferire materiale ingombrante ai lati di una strada pubblica, alla periferia della città.

Il cittadino è stato bloccato ricevendo anche una sanzione. A questo si aggiunge che dovrà ripristinare anche lo stato dei luoghi. Nei giorni seguenti, la sorveglianza dei due operatori di Polizia locale ha accertato il corretto conferimento dei rifiuti (che l’uomo aveva inizialmente intenzione di abbandonare in modo illecito), e il pagamento dell’importo della sanzione dovuta.

APPROFONDIMENTI LA QUESTIONE RIFIUTI L'Ager: «Sul compostaggio non ci sono alternative a... ECONOMIA E AMBIENTE Rifiuti, Puglia in affanno per i fondi del Pnrr: progetti da 80... IL CASO Tricase, tentano di rubare le fototrappole. Il sindaco su Facebook:... LECCE Abbandona rifiuti in campagna: beccato dalle fototrappole e sanzionato MELISSANO Trova una fototrappola e se la porta a casa: inchiodato dalle...

«Proseguono incessanti sia il lavoro dell'Amministrazione Comunale che i controlli degli Agenti della Polizia Locale di Conversano, coordinati dal Comandante del Corpo Francesco Vita - ha commentato il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio - per combattere l’abbandono dei rifiuti anche tramite l'uso delle foto-trappole in dotazione, ma non solo. I controlli sono sempre più stringenti».