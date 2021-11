Abbandona rifiuti in campagna: beccato dalle fototrappole e sanzionato

Beccato, è proprio il caso di dirlo, con le mani nel "sacco". Ad immortalarlo mentre scaricava un paio di sacchi neri colmi di rifiuti di vario tipo in un canale nei pressi di un podere di campagna è stata una delle fototrappole fatte installare sul territorio nelle ultime settimane dall'amministrazione comunale di Melissano guidata dal sindaco Alessandro Conte. Nei confronti di un 74enne originario di Casarano ma residente in agro di Melissano, al confine tra i due comuni, è stata così elevata una sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti dalla Polizia Locale capeggiata dal comandante Giovanni Schirinzi.

Gli agenti hanno visionato le immagini riprese il 5 novembre scorso tra le 17 e le 18 dall'apparecchiatura, opportunamente occultata in una zona poco distante dalla strada provinciale 288, risalendo così all'identità dell'uomo che è stato poi raggiunto dal provvedimento. Prosegue dunque l'attività dell'ente volta a contrastare il fenomeno.